春季融雪洪灾：西哈州已累计疏散7000多人

据西哈州紧急情况厅高级工程师努尔詹·托列乌什介绍，在被疏散的7000多人当中，有3000多人是未成年人。截至目前，疏散人员中有1000余人被安置在了政府设置的临时安置点当中，而其余的人员则选择前往亲友家中暂住。

- 昨晚我们又疏散了141人，其中43人为未成年人。疏散工作主要在铁列克特和波尔勒县区范围内展开。位于铁列克特县区境内的乌尊库勒水库处于严密关注当中。无人机被用于对水况的检测工作。由于波尔勒县区内的叶列克河水位上升至703厘米，我们对其附近两个居民点的25名居民进行了疏散。最新消息称，河水水位下降了15厘米。目前正在积极开展向危险区域居民的解释宣传工作。到现在为止，仍然有10个居民点的交通尚未恢复，有13条公路部分路段被水淹没，被水冲断的路段达到了60处。

据其介绍，目前全州范围内清理的积水总量超过了100万立方米，向水患区域部署防水沙袋20万袋。

1900多名救援人员、365台设备、76台抽水机被投入救灾工作。

除紧急情况部和地方政府的救援力量外，来自国民警卫队和曼格斯套州的救援人员也参与到了当地的抗洪抢险当中。

Фото: БҚО полиция департаменті

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Фото: БҚО ТЖД

【编译：木合塔尔·木拉提】