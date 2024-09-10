台风“摩羯”已致越南82人死亡64人失踪

据报道，该机构在一份报告中说，大多数遇难者死于山体滑坡和山洪。

据悉，“摩羯”7日在越南北部登陆后，对该国造成大范围破坏。路透社援引越南媒体消息称，越南北部几条河流的水位已上涨至危险水平，部分村庄和居民区被淹。

综合越南政府新闻网、越南《人民报》《越南每日快讯》10日发布的消息，越南高平省、老街省等多地在“摩羯”登陆后发生山洪、山体滑坡和泥石流。在高平省，有房屋被泥石流掩埋，有满载乘客的大巴车被山洪冲下悬崖；在老街省，山洪将巨石冲进村庄，有村民被砸身亡。多地事故报告令伤亡人数在一天之内大幅增加。

另据《越南每日快讯》报道，9日发生的富寿省大桥垮塌事故初步报告显示，事发时桥上有10辆汽车在行驶，事故导致13人失踪，3名伤者被救出并紧急送医。

据越南《人民报》10日报道，越南总理范明政9日签署通知，向受台风影响的民众提供紧急粮食和生活必需品援助。

该通知指出，台风已造成越南北部，特别是北部山区和半山区各省重大人员伤亡和财产损失，对民众生产和生活产生严重影响。

通知还要求尽快核查和维修因台风、洪水等受损的医疗基础设施，及时救治伤者，做好民众保健工作；尽快维修受损校舍，让学生尽早返校上课。

【编译：阿遥】