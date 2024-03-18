俄罗斯总统选举：普京以87.32%得票率大幅领先

俄联邦共产党的哈里托诺夫以4.24%的得票率位居第二，俄新人党的达万科夫得票率为3.99%，名列第三，俄自由民主党的斯卢茨基以3.16%的得票率位列第四。

普京在18日凌晨竞选总部发表讲话，感谢所有选民的支持，表示俄罗斯是一个大家庭。他指出，选举结果体现了选民对国家的信任和期望，承诺国家的所有任务都将被完成。普京还表示，俄罗斯将继续向前发展，变得更坚实、更强大、更高效。 他承诺，将尽一切努力维护国家安全和人民福祉，并为所有俄罗斯公民创造更加美好的未来。

在随后召开的记者会上，普京表示，他将在新的任期继续推动国家发展，并承诺尽力完成国家发展的所有主要任务。他强调，这些任务已在近期向议会两院发表的国情咨文中得到了阐述。

俄罗斯第八届总统选举于3月15日至17日举行。 根据俄总统选举规则，获得50%以上选票者将当选总统。俄中央选举委员会将在不晚于3月28日确认选举结果，并在确认后的3日内予以公布。

本次选举受到了国际社会的广泛关注。 俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃17日表示，俄方邀请了来自129个国家和地区的1115名国际观察员监督投票，以确保选举的公正透明。