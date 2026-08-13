哈萨克斯坦阿拉木图州农企产品已出口至10国

欧亚经济联盟成员国及伊朗代表团一行共同走访了阿拉木图州多家重点企业。

考察期间，欧亚经济联盟成员国代表详细了解了哈方在农业自动化、数字化、资源节约、农产品深加工以及出口供应组织等领域的实际解决方案。

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“我们的任务并不仅仅是增加农产品产量。系统推进农产品加工、生产高附加值产品、引入现代技术以及开拓新市场都十分重要。哈萨克斯坦拥有可观的原材料和生产潜力。我们必须最大限度地有效利用这些潜力，推动国内市场发展并扩大出口规模。”农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在走访大型企业期间表示。

代表团考察的主要企业之一，是中亚地区较大的冰淇淋和冷冻食品生产企业——Shin Line有限责任公司。

经过30年的发展，该公司目前已形成大型生产综合体，拥有36个品牌，可生产160多种产品。

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该企业投资总额已超过640亿坚戈，生产能力达到日均350吨以上。目前，企业产品已出口至中国、俄罗斯、白俄罗斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦等10个国家。

随后，代表团还参观了“GREEN ECO”温室综合体。该企业采用第五代温室技术和水培系统，全年生产包括生菜、微型蔬菜、沙拉混合菜和食用花卉在内的30多种产品。其生产能力为每年约500万盆蔬菜植物。目前，公司计划进一步扩大生产规模，项目预计投资21亿坚戈。

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代表团考察的另一站是专门从事葡萄酒产品生产的Arba Wine企业。

该企业拥有总面积超过100公顷的葡萄园。目前，公司生产24种葡萄酒和5种西打酒。其产品不仅供应国内市场，还出口至中国、俄罗斯、日本、意大利、瑞典和英国。

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据悉，欧亚经济联盟农业工业政策委员会第七次会议于今日举行。本次会议旨在进一步加强联盟成员国在农业领域的合作。

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据此前报道，农业部正在完善农业领域国家支持模式，通过财政资金吸引更多社会和市场资本进入农业领域。2025年，在财政直接投入1530亿坚戈的情况下，农业领域获得的融资总额超过1万亿坚戈。