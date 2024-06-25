“维基揭秘”称阿桑奇已出狱并离开英国

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社报道，“维基揭秘”网站称，其创始人朱利安·阿桑奇已从英国监狱获释，并已飞离英国。

据报道，法庭文件显示，阿桑奇将于本周对违反美国《间谍法》的罪名认罪，以达成允许他返回澳大利亚的协议。

“维基揭秘”发布声明称，阿桑奇将在塞班岛举行的听证会上被判62个月的有期徒刑。据此前美媒报道，根据认罪协议，阿桑奇在英国监狱度过的约5年时间将被计入刑期，因此他不会在美国服刑。

据报道，美国司法部在提交给法庭的一封信中表示，阿桑奇定于在美国西太平洋联邦区马里亚纳群岛的联邦法院出庭，承认根据《间谍法》提出的密谋非法获取和传播机密国防信息的指控。

阿桑奇的美国律师巴里·波拉克尚未回复置评请求。

此前报道，阿桑奇现年52岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军战争罪行。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。

2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美机密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。2024年3月26日，英国高等法院宣布，推迟裁决阿桑奇拒绝被引渡到美国的上诉案。英国高等法院5月20日做出裁决，阿桑奇可就引渡美国案继续在英国上诉。