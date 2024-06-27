托卡耶夫总统向一批杰出大众媒体代表颁发国家奖章

总统在讲话中向全体大众媒体工作人员致以节日祝贺。他同时还指出，新闻业是一个享有盛誉的职业。

-国家和记者都为国家工作，参与决定国家的命运。因为，国家媒体和国家利益始终是相关的。我们有着共同的目标。那就是创建为所有人提供平等机会的公正哈萨克斯坦。今天，我对媒体工作者为此付出的努力表示衷心的感谢。-他说。

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托卡耶夫总统在讲话中谈及了我国正在开展的社会政治和经济改革进程，并表示新闻工作人员向民众全面介绍这些新举措做出了巨大贡献。

国家元首表示，他在阿特劳举行的第三届国家库鲁尔泰上提出了危害社会的“五害”，即毒瘾、赌瘾、家暴、破坏公物和奢侈，并谈到了国家正在开展的立法和意识形态工作。

总统认为，国家的彻底现代化，仅仅局限于立法改革、人事调动、政治和经济改革是不够的。作为一个进步的国家，我们必须付出大量的汗水来更新我们的社会和个人价值体系。

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除此之外，托卡耶夫总统指出了通过“清洁哈萨克斯坦”活动在社会上形成环保意识的重要性。同时，他还广泛介绍了在颂扬民族价值观、实现经济多元化和提高国家投资吸引力方面正在开展的工作。此外，他还就哈萨克斯坦的外交政策立场、核电站建设等问题发表了看法，并呼吁新闻工作者向民众广泛介绍这些重要问题。

总统指出，由于国家进行的体制改革，公民的政治文化水平显着提高，出现了真正及广泛的多元化意见。

-很多人还没感受到这些改变。然而，哈萨克斯坦已形成新的政治格局。从言论自由、公开竞争、当局与社会之间的建设性对话，以及所有信息资源的可用性就可以看出。我们可以自信地说，这些改变已经实施。在这种情况下，大众媒体的作用和责任就更大了。我相信国内大众媒体将始终保持客观中立，把国家和社会的利益放在第一位。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统强调，建设公正哈萨克斯坦不是空洞的意识形态抽象，而是真正的国家选择。

-国家的力量在于人民，人民的力量在于创造性的努力和爱国主义。所以，国家所有的大规模变革，都是为了充分体现人们的沟通能力。对我们来说，不仅改革本身很重要，最终意义也很重要。我们的改革不是靠红字，而是靠实实在在的行动。主要目标是增强公民对未来的信心，并增加他们的福祉。大众媒体在社会法治建设过程中的作用是特殊的。这是该国正在进行的现代化的基础原则之一。-总统说。

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国家元首指出，20世纪初哈萨克知识分子全面涉足新闻界，赋予了这一领域开明的品格，并强调有必要继承老一辈的这条道路。

最后，托卡耶夫总统向一批杰出新闻工作人员颁发了国家奖章。

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【编译：小穆】