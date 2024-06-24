一季度哈萨克斯坦出口面粉1.317亿美元

从产品种类来看，产量最高的是小麦粉和meslin（混合麦，小麦和黑麦的混合物），达100万吨。

根据今年第一季度数据，面粉市场自己率达97.1%（国内市场销售加出口），而去年同期为99.2%。国内市场的面粉销售量为31.32万吨，比去年1-3月减少了5.3%。

按出口金额计算，哈萨克斯坦面粉出口额达1.317亿美元，同比减少15.2%。

从实物量出口来看，出口至独联体国家的面粉约占总出口量的1/4略多：13.49万吨，同比增长3.6%。大部分面粉出口至乌兹别克斯坦：9.58万吨，同比减少12.6%。其次是塔吉克斯坦（1.72万吨）和吉尔吉斯斯坦（1.02万吨）。

出口至非独联体国家达33.67万吨，同比增长3.9%。出口总金额为8950万美元。主要出口至阿富汗：33.58万吨，年增长5%。其次是中国、伊拉克和土耳其。

【编译：木合塔尔·木拉提】