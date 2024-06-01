拜登：以色列提出有关加沙停火的新提议

拜登当天在白宫发表讲话说，这一“全面新提议”是美国与以色列、卡塔尔、埃及和其他中东国家多轮外交对话的产物，已通过卡塔尔递交给巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面。

按照拜登的说法，该提议包含的措施分三阶段实施。第一阶段是为期6周的“完全停火”，其间以军从加沙地带所有人口聚集区撤出；哈马斯释放妇女、老人和伤员等部分被扣押人员；以色列释放数百名被关押的巴勒斯坦人；以色列和哈马斯就实现“永久停止敌对行动”的必要安排进行谈判。如果谈判未能在6周内取得成果，停火期限将延长，美国、卡塔尔和埃及也将确保谈判能够持续进行。

在第二阶段，哈马斯将释放剩余被扣押人员。作为交换条件，以军将全部撤出加沙地带。第三阶段将开启加沙地带的大规模重建计划等。

拜登表示，只要哈马斯遵守承诺，“暂时停火”就会变成“永久停止敌对行动”。从第一阶段进入第二阶段，还有很多“细节需要谈判”。

以色列总理办公室同日发表声明说，以政府一直致力于让被扣押人员尽快获释，并正在努力实现这一目标。以总理内塔尼亚胡为此要求谈判人员提出实现这一目标的纲要。他强调，以方坚持认为，在释放所有被扣押人员、消灭哈马斯军事和管理能力等目标实现之前，冲突不会结束。这一声明并未明确以方的纲要是否和拜登所提及的内容一致。

哈马斯当天发表声明说，哈马斯“积极看待”拜登公布的有关释放被扣押人员和在加沙地带实现永久停火的相关提议。

新一轮巴以冲突爆发7个多月以来，以色列与哈马斯进行了多轮谈判。自去年11月达成短暂停火并换取部分被扣押人员获释之后再无新进展。本月6日，哈马斯宣布同意斡旋方提出的加沙地带停火提议，但以色列方面表示哈马斯答应的条件与其要求相去甚远。