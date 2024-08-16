意大利成为哈萨克斯坦2024年上半年最大出口伙伴 中国排名第二

位居第二的是中国，其占哈萨克斯坦出口总额的18.6%，约为73亿美元。中国不仅是哈萨克斯坦的主要出口目的地之一，还是哈萨克斯坦主要进口贸易伙伴之一，进口额达到67亿美元，占进口总额的24.5%。

俄罗斯则排名第三，占哈萨克斯坦出口额的10.9%，即42亿美元。同时，俄罗斯在哈萨克斯坦的进口贸易中占据主导地位，进口额达79亿美元，占总进口的28.6%。

哈萨克斯坦的其他主要出口贸易伙伴还包括法国（5.5%）、土耳其（3.9%）、希腊（3.6%）、罗马尼亚（2.5%）、韩国（2.4%）和美国（2.3%）。

从出口结构来看，哈萨克斯坦主要出口的商品为燃料和能源（占70.5%）、金属及其制品（11.6%）、化工产品（4.4%）、食品（2.7%）、机械设备和电器（2.4%）。

值得一提的是，哈萨克斯坦对独联体国家的出口结构更加多样化，化工产品占21.7%，金属及其制品占21.1%，食品占18.9%，而机械设备和电器则占17.9%。

在进口方面，除俄罗斯和中国外，哈萨克斯坦的主要进口贸易伙伴还包括德国（5.1%）、美国（4.1%）、韩国（3.3%）、土耳其（3.2%）、法国（3%）、意大利（3%）和日本（3%）。

在2024年上半年，哈萨克斯坦进口的机械、车辆、设备及电器总值达118亿美元，约占哈国进口总额的一半以上。紧随其后的进口商品包括化工产品（17.3%）、食品（7.3%）和纺织品（6.2%）。

【编译：达娜】