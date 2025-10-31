意大利出版纪念乔罕·瓦里汗诺夫诞辰190周年专著

该书为纪念著名启蒙思想家乔罕·瓦里汗诺夫诞辰190周年而出版。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

巴拉耶娃在发布会上指出，向意大利读者介绍乔罕·瓦里汗诺夫的思想遗产，是深化哈意两国人文合作的重要一步。

—乔罕·瓦里汗诺夫不仅是草原的伟大人物，更是一位世界级历史人物。他的研究让国际学术界了解了中亚民族丰富的文化与文明，以及哈萨克民族的精神遗产。这部著作的意大利语出版，是两国在教育与科学领域相互靠近的生动体现。它将帮助意大利读者更深入地认识哈萨克民族的历史、文化与思想世界。-巴拉耶娃表示。

她同时向两国的专家学者、研究人员以及翻译家们表示衷心感谢，并强调此次会面将进一步促进哈意两国的学术交流，激励年轻学者在该领域展开新的研究。

乔罕·瓦里汗诺夫的传记部分由意大利教授费代里科·帕斯托雷撰写。他多年来致力于研究与瓦里汗诺夫生平及其活动相关的哈萨克斯坦史料。此外，书中还专门设有篇章介绍瓦里汗诺夫一生中曾结识和合作的著名哈萨克活动家。

该书由哈萨克斯坦共和国驻意大利大使馆协助出版，并由意大利Sandro Teti Editore出版社发行。

据此前报道，哈萨克著名思想家、诗人阿拜·库南拜吾勒半身像30日在意大利首都罗马市格拉齐奥利公园正式揭幕。

【编译：阿遥】