意大利顶尖高校分校在塔勒德库尔干揭牌成立

开学典礼由杰特苏州州长贝布特·伊萨巴耶夫、哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、意大利驻哈萨克斯坦特命全权大使安东尼洛·德·里乌，以及学者、政界与社会人士、大学教师团队共同出席。

活动中，科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克发表讲话，强调分校的设立在两国高校历史上具有特殊意义。他表示：

- 杰特苏州目前正在实施“农学”和“农业科学与技术”方向的双学位项目。当前，温室综合体急需精通数字技术的专业农学家。这一分支机构的设立，正是满足这一需求的切实举措。

鉴于杰特苏州是农业大州，该分校将开设农业、食品工程、旅游、经济及数字技术相关教育项目。此外，分校将为热特苏州提供充足的专业人才支持。

州长贝布特·伊萨巴耶夫在活动中表示：

- 我们州是农业地区，因此急需能够引入农业创新和先进技术的专业人才。为此，州政府在初期为14名学生提供了专项奖学金。我衷心感谢马尔凯理工大学管理层及哈萨克斯坦科学和高等教育部对这一重要项目的支持。

意大利驻哈萨克斯坦大使安东尼洛·德·里乌则指出，该项目将哈萨克斯坦与意大利在科学和高等教育领域的合作提升至新高度，为双边关系注入新活力。

他表示：- 与杰特苏大学建立伙伴关系是意大利国际化战略的重要组成部分。我们将通过联合项目和经验交流，提升两所大学的潜力。这一分支机构的设立不仅是新机遇的开端，更是巩固哈萨克斯坦与意大利友谊与合作的实际步骤。

该分校将在学术流动计划框架下，邀请马尔凯理工大学的学者和教授授课。学生将有机会参与联合科研项目，并获得国际经验交流的机会。顺利完成学业的毕业生将获得两所大学颁发的双学位文凭。

【编译：木合塔尔·木拉提】