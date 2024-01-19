意大利航空公司拟扩大在哈业务 开通直达哈国的两条新航线

据总统府新闻局消息，会谈期间，双方就民航领域合作前景问题进行了讨论。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫认为，两国之间的直航航线将有效的促进双方在经贸、人文领域的合作交流，并进一步推动两国旅游业的共同发展。

托卡耶夫总统强调指出，阿拉木图至米兰航线有着非常大的需求，自开通至今已经完成了近7万人次的旅客运输。

卢波·拉塔齐向托卡耶夫总统介绍了勒奥斯航空公司旨在拓展中亚地区业务的计划。他表示，该公司计划增加“阿拉木图-米兰”航线的执勤班机数量，并开通“阿斯塔纳-罗马”、“阿斯塔纳-米兰”等全新航线。

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托卡耶夫总统表示，他相信通过与勒奥斯航空公司的合作，将能够对哈萨克斯坦民航事业和物流交通领域的发展带来有益的推动。

意大利勒奥斯航空公司成立于2001年，是两家旅游公司（Italian Alpitour S.p.A.和德国途易）的合资企业，于2002年3月8日首航。该公司是意大利最有实力的私营航空公司之一，经营着超过70条航线。2022年公司收益达到了6.4亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】