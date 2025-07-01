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    12:11, 01 七月份 2025 | GMT +5

    意大利未来三年将发放近50万份非欧盟工作签证

    哈萨克国际通讯社讯）据安莎社报道，意大利政府6月30日批准了一项新法令，将在未来三年为非欧盟国家公民发放近50万份工作签证。

    意大利签证
    Фото: luxtour.by

    报道称，继2023年至2025年三年期间引进45万名外国工人后，意政府批准在2026年至2028年期间再引进近50万名外国工人进入意大利。

    意政府表示，通过建立一个稳定、合法且可控的移民机制，意大利不仅能够与移民来源国建立起有效的沟通渠道，还能形成有力手段，以打击非法入境和滞留现象，遏制黑工问题，同时防止对工人的剥削。

    路透社称，这是意政府应对劳动力短缺、扩大合法移民渠道战略的一部分，人口老龄化和出生率下降凸显了该国吸引外国工人的必要性。2024年，意大利死亡人数比出生人数多出约28.1万人，人口减少3.7万人。

    据2024年12月数据，意大利现有人口5885万。意国家统计局今年3月发布数据显示，2024年意大利生育率降至1.18，刷新了1995年创下的最低纪录1.19。

    路透社援引意大利一智库研究结果称，为应对持续的人口减少并维持现有的人口水平，到2050年意大利需接收至少1000万移民。

    标签:
    国际
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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