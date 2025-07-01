意大利未来三年将发放近50万份非欧盟工作签证

报道称，继2023年至2025年三年期间引进45万名外国工人后，意政府批准在2026年至2028年期间再引进近50万名外国工人进入意大利。

意政府表示，通过建立一个稳定、合法且可控的移民机制，意大利不仅能够与移民来源国建立起有效的沟通渠道，还能形成有力手段，以打击非法入境和滞留现象，遏制黑工问题，同时防止对工人的剥削。

路透社称，这是意政府应对劳动力短缺、扩大合法移民渠道战略的一部分，人口老龄化和出生率下降凸显了该国吸引外国工人的必要性。2024年，意大利死亡人数比出生人数多出约28.1万人，人口减少3.7万人。

据2024年12月数据，意大利现有人口5885万。意国家统计局今年3月发布数据显示，2024年意大利生育率降至1.18，刷新了1995年创下的最低纪录1.19。

路透社援引意大利一智库研究结果称，为应对持续的人口减少并维持现有的人口水平，到2050年意大利需接收至少1000万移民。