“哈萨克斯坦亲善大使”项目正式启动

“哈萨克斯坦亲善大使”项目由哈萨克斯坦总统倡议发起，旨在促进不同文化和人民之间的对话，向世界展示哈萨克斯坦的成就，提升国家在国际舞台上的知名度。

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努尔特列吾在致辞中强调，哈萨克斯坦将坚定不移地遵守联合国宪章的宗旨和原则，继续奉行全方位、建设性的外交政策。

-在当前复杂的国际形势下，民间外交和人文外交的作用日益凸显。你们的成就和在世界舞台上的精彩表现，让我们的旭日金鹰蓝旗在世界各地飘扬，让国歌在世界各地奏响。-努尔特列吾向项目参与者表达了深切的感谢。

受邀参与该项目的哈萨克斯坦社会各界人士都是在塑造国家积极国际形象方面做出突出贡献的杰出代表。他们包括：

小提琴演奏家、指挥家、亚太地区管弦乐团联盟主席马拉特·比森哈利；

奥运冠军、自行车运动员亚历山大·维诺库洛夫；

画家、反核运动活动家卡热普别克·库尤科夫；

以艺名“Adam”闻名世界的流行歌手米尔黑岱·米尔法鲁赫；

University Medical Center企业基金董事会主席、心脏外科医生尤里·皮亚；

政治学博士、历史地图研究者穆黑特-阿尔达格尔·斯德克纳扎罗夫；

哈萨克斯坦Отырар Сазы国家民族民间音乐乐团首席指挥家蒂娜拉·特琳迪耶娃；

吉尼斯世界纪录保持者、大力士谢尔盖·茨鲁尔尼科夫。

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【编译：阿遥】