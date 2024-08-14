意大利企业开始尝试通过跨俄国的“友谊“输油管向德国出口哈萨克斯坦石油

（哈萨克国际通讯社讯）意大利埃尼（Eni）公司旗下的哈萨克斯坦企业Agip Caspian Sea公司，将开始通过俄罗斯的“友谊”输油管线（又译作德鲁日巴管线），将哈萨克斯坦生产的原油运输至德国。

仅六月份，通过该管线输送的属于埃尼公司的原油达到了近2万吨。

在接入“友谊”输油管线前，相关原油产品将通过阿特拉至萨马拉石油管道进行输送。

Agip Caspian Sea是第三家通过“友谊”石油管线向德国运输哈萨克斯坦产石油的公司。

在此之前，卡拉恰甘纳克石油作业（KPO）公司和日资企业Inpex旗下的Inpex North Caspian Sea公司也曾通过该线路向欧洲方向输送了2万吨哈萨克斯坦原油。

过去，产自哈萨克斯坦的原油绝大部分都通过里海管道联盟的石油管线进行面向欧洲的出口运输。而近年来，“友谊”管线成为了另一条多元化的线路选择。

“友谊”输油管线有其自身的优势，它能够快速的接入一个通往东欧和西欧国家的成熟、发达的运输管网。

Energy Monitor公共基金负责人努尔兰·朱马古洛夫认为，石油生产公司对“友谊”输油管线感兴趣的主要原因是其具有吸引力的经济效益。

他表示，由于使用卢布来支付关税，因此通过“友谊”管线的原油相比通过里海管道联盟管线的石油，运价会更加便宜。

- 企业只需将阿特劳-萨马拉管道与“友谊”管道相连通，就能够以每吨约32美元的价格向德国输送石油。而里海管道联盟的运价为38美元，且只能运到黑海港口，此后还需要转为油轮运输。- 他说。

这位业内人士还表示，目前很多企业都在试点通过“友谊”管道开展向欧洲出口原油的线路。

值得一提的是，2024年哈萨克斯坦已经向德国出口了120万吨原油。

【编译：木合塔尔·木拉提】