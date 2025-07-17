意大利企业拟在哈萨克斯坦投资种植和加工工业大麻

哈萨克斯坦国家投资公司副董事长阿扎马特·霍詹诺夫与马迪亚尔·苏尔坦别克同UCI总裁马里奥·塞尔皮洛在阿斯塔纳会面，双方就项目实施进行了初步磋商。

根据规划，项目将采用现代农业技术，在哈国多个地区试种不超过100公顷的大麻地块，后期逐步扩大规模。所使用的大麻品种符合国际标准，其四氢大麻酚（THC）含量不超过0.3%，不具备精神活性，被归类为工业原料。

意方介绍了UCI在意大利本国的成功经验，强调其在可持续农业、闭环生产链（如生产油脂、纤维和生物材料）、产品认证体系以及与医学、化妆品、建材等领域科研机构合作方面的成熟做法。

哈方表示，工业大麻产业在医药、生物能源、轻工业等多个领域具有发展潜力，愿加强国际合作，推动本国农工综合体多元化发展。

双方商定，UCI代表团将赴哈萨克斯坦访问，并与政府部门及发展机构会面，遴选项目试点地区。

资料显示，UCI成立于20世纪20年代，是意大利历史最悠久、影响力最大的农业组织之一，现有成员超过30万人，涵盖农民、农业企业及农产品加工商，长期参与意大利及欧盟农业政策制定，积极推动可持续农业与国际合作项目。

【编译：达娜】