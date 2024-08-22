一艘希腊大型油轮在红海遇袭后起火漂流

希腊航运部和英国海事贸易运营部称，星期三早上，两艘小船上的乘客在距也门港口城市荷台达以西约 77 海里（142 公里）处袭击了苏尼翁号，向其发射了多枚导弹。

英国海上贸易组织表示，事发期间双方发生了短暂的小型武器交火，并在后来的更新中补充说，该船报告了另一次袭击。袭击引发了火灾，导致船只失去发动机动力和操纵能力。

船上 25 名船员（两名俄罗斯人，其余为菲律宾人）没有受伤的报告，一位海事消息人士告诉路透社，预计该船将能够“依靠自身力量”起航。

目前还没有任何组织声称对此次袭击事件负责，希腊海事部长谴责此次袭击公然违反国际法。

苏尼翁号是胡塞武装针对的第三艘 Delta 油轮。本月早些时候，胡塞武装分别袭击了悬挂利比里亚国旗的 Delta Atlantica 号和 Delta Blue 号油轮。

西方国家部署军舰保护商船，美国和英国空袭也门西北部胡塞武装控制领土，但这并没有阻止以色列。上个月，以色列还轰炸了荷台达港，以报复无人机袭击特拉维夫。

“苏尼翁”号是一艘长274米、宽50米的“苏伊士型”油轮，遇袭时装载的从伊拉克巴士拉港运输的原油。