哈萨克斯坦已具备建设核电站的全部必要条件

- 由于我国天然气资源有限，大规模实施天然气发电是不可能的。与此同时，由于对自然和气候条件的依赖性过高，可再生能源也无法成为可靠​​的电力生产基础来源。借鉴国际经验，建设核电站是替代外发电力、确保哈萨克斯坦能源自主性的唯一正确解决方案。可以说，目前没有更合适的能够替代核电站的选择。- 阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫说。

能源部长还指出，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上首次强调了核电在实现碳中和方面的作用，并签署了一项到 2050 年将核能利用量增加三倍的国际宣言。

目前，全球有 415 座核反应堆在运行，额定容量为 374 吉瓦。它们提供了世界上大约 10% 的电力。目前有61座反应堆在建，其中仅中国就有27座。

阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫强调，哈萨克斯坦拥有建造和运营核电站设施的一切有利条件。

他表示，哈萨克斯坦是全球最大的铀矿产出国，并且拥有全套的核燃料生产体系。铀转化和浓缩阶段的开发工作，正在同国际合作伙伴（美国、中国、法国和俄罗斯）合作实施。

例如，2021年，哈萨克斯坦在乌尔宾冶金厂开设了专门用于生产核电站所需燃料组件的工厂，其产品目前供应给中国。

25年来，世界上首座快中子核反应堆（BN-350）一直在阿克套稳定运行。此外，在国立核能中心和核物理研究所，均有良好运行中的实验性核反应堆，开展了大量关于核能安全保障方面的研究工作。

围绕这些核反应堆的开展的研究和取得的结果，被很好的运用在了全球各地正在使用当中的民用核电站项目当中。

能源部长表示，核电站的建设不仅解决了能源和环境问题，也为科学研究和教育事业的发展开辟了新的机遇。与国际合作伙伴的联合项目将有助于使哈萨克斯坦在该领域的能力提升到一个新的水平，哈萨克斯坦将有机会不仅仅只是作为铀资源生产领域的世界领导者，而且能够获得核物理领域的高科技解决方案方面。

- 其中包括医疗、石油和天然气行业的放射性同位素、半导体和芯片制造等等。核电站的建设可以提高材料和设备的生产能力水平，为预算提供投资和税收收入，并为我国的技术发展做出重大贡献。- 阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】