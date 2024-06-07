吉尔吉斯总统：期待已久的中吉乌铁路 将成为一带一路的重要组成部分

据吉尔吉斯总统府新闻局消息，吉尔吉斯总统在致辞中，向所有参与协定签署仪式的来宾表示祝贺，并强调该铁路线项目“已被期待已久”。

萨德尔·扎帕罗夫强调指出，“中吉乌铁路”项目一旦建成投用，必然将成为“一带一路”的重要组成部分。

- 该铁路线将联通中国与中亚国家，并建立通往欧洲和波斯湾的全新交通线，借此为振兴经贸合作带来全方位的有利影响，这一点令人欣慰。- 萨德尔·扎帕罗夫说。

吉尔吉斯总统回忆了他在2023年5月对中国进行的访问之旅，并指出，当时他同中国国家主席习近平就尽快实现“中吉乌铁路”项目的落地，达成了全面的共识。

- 会谈的结果是非常重要的，为我们加快实现项目实施奠定了基础。- 扎帕罗夫说。

据吉尔吉斯总统介绍，在吉尔吉斯、中国和乌兹别克斯坦三方的共同努力下，该项目的全面技术经济研究于2023年中期完成，并论证和建立了项目的实施机制。

萨德尔·扎帕罗夫强调，“中吉乌铁路“是三个国家的国营铁路公司联合实施的大型项目。

- 该项目将成为新时期吉尔吉斯、中国、乌兹别克斯坦全面战略伙伴关系的合作象征。这座欧亚空间重要大陆桥的建成，将为人民带来重大福祉。- 扎帕罗夫说到。

中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，全长约523公里，其中中国境内213公里，吉尔吉斯斯坦境内260公里，乌兹别克斯坦境内约50公里。未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，带动地区经济社会实现更快发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】