“每一块肉都是尊重、历史与传统的象征”——谈哈萨克肉食文化与“端盘待客”传统

在家族事业的传承下，“Eco Et”肉食店创始人阿塞姆古丽·卡别尔季诺娃通过“端盘待客”（Tabaq Tartu）仪式，致力于守护和复兴哈萨克民族的文化密码。

以下是她对哈萨克肉食文化及其深远意义的分享。

问：您为何选择从事肉食行业？这是内心的热爱，还是家族事业的延续？

答：肉对哈萨克人来说，不仅仅是一道菜，更是民族精神的根基。从小，我们就生活在饭桌上肉香四溢的环境中。无论是家庭庆典、婴儿满月礼还是葬礼，肉始终贯穿始终。这是我们从父辈那里看到的传统，每个村庄也是如此。后来，我逐渐意识到，肉的尊贵地位正在淡化，人们开始遗忘它的文化意义，肉的神圣内涵逐渐模糊。于是，我们决定不仅限于销售肉类，更要复兴被遗忘的传统。

对哈萨克人而言，肉是尊重的象征，是无声传递情谊的语言。这份事业自然延续了家族传统。深入其中后，我更加明白：肉不仅是一种产品，更是触及灵魂的文化符号。在哈萨克文化中，肉代表着待客之道、尊贵与诚实。每一盘肉都承载着一个独特的故事和完整的哲学。

问：在哈萨克文化中，肉对您意味着什么？为何它被视为精神遗产的一部分？

答：对哈萨克人来说，肉不仅是食物，更是民族精神与文化的密码。每块骨头、每片肉都有其独特的意义。这是教养、尊重与等级的语言，最重要的体现是“端盘待客”的艺术。这不是人人都能轻易掌握的技艺，需要用心感悟。

我们民族有一门“分肉”的学问，通过它可以辨识客人的年龄、地位甚至亲属关系。正确分割并呈上肉食，是哈萨克民族礼仪的重要组成部分。可惜的是，如今许多年轻人已不了解这些传统。因此，我们在销售肉类的同时，也肩负着传播其背后知识的使命。这已不仅是生意，更是一项文化使命。

问：您是如何学会传统分肉与端盘待客的技艺的？

答：我从小就耳濡目染，观察父母和兄姐们的做法，尤其是我的祖父教给我很多。每当有客人来访，他不仅会亲自分割肉食，还会讲解每块肉的归属和意义。祖父是我最早也是最重要的老师。后来，我又从村里的长辈那里学到了很多。这不仅是烹饪技艺，更是待客之道和传统哲学的体现。

问：“端盘待客”有哪些规则？肉食的分配如何体现秩序观念？

答：按照传统，牲畜宰杀、肉食烹煮后，每块肉都有其特定的归属，需考虑客人的年龄、社会地位、亲属关系甚至性别。

- 头部：象征最高敬意，通常献给最尊贵的客人或年长者。

- 臀部与中段骨：献给受尊敬的长者或贵宾。

- 卡兹、羊腿、腌肉：通常送给长者或特别尊贵的客人。

- 前腿骨：多分给年轻人或女婿，寓意“仍需学习”。

- 尾骨、脊椎骨：献给地位特殊的客人或女婿。

- 尾脂：通常分给女性，特别是亲家母或新娘。

- 胸肉：献给新娘、年轻女性或女婿。

- 香肠、脊骨、肋骨：多分给儿童或年轻人。

这是尊重的语言和秩序的体现，也是传承优良传统的标志。每一块肉的分配都不是随意的。

问：如今“端盘待客”扮演着怎样的角色？您认为它的现代意义是什么？

答：“端盘待客”是敬老尊贤、教育后代以及守护民族身份的方式。哈萨克人常说：“客人是真主的使者。”如何迎接客人、端上怎样的盘子，反映了一个家族的文化修养。每块肉的摆放都有其位置，这不仅是传统，更是保存文化密码、尊重与秩序的途径。

时代在变，但敬老、礼仪和秩序是永恒的价值。如果我们不珍视这些传统，肉对年轻一代来说可能只是普通的食物。而对哈萨克人而言，肉是传统的语言、家族的荣誉和文化的象征。守护这一传统，就是对祖先的尊重、对文化的忠诚，也是为下一代树立道德指引。

【编译：木合塔尔·木拉提】