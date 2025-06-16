以色列对伊朗的袭击已导致224人死亡 1200余人受伤

克尔曼普尔在其X账户上写道：

- 以色列持续65小时的侵略导致1481人伤亡，其中1277人被送往全国大学医院接受治疗。目前已有224人死亡。

他特别指出，90%以上的受害者为平民，包括妇女和儿童。

此前，6月13日凌晨，以色列对伊朗发动大规模空袭。作为回应，德黑兰向以色列方向发射了100多架无人机。伊朗确认纳坦兹核设施受损，但否认发生辐射泄漏。

伊朗常驻联合国代表表示，遇难者中包括伊朗高级军官和顶尖科学家。以色列的袭击还导致伊朗伊斯兰革命卫队情报负责人及其副手身亡。

伊朗议会国家安全与外交政策委员会成员埃斯迈尔·科萨里透露，伊朗正考虑因以色列袭击而关闭霍尔木兹海峡。

由于袭击的缘故，伊朗与美国原定于15日在马斯喀特举行的会晤也被取消。

伊朗总统在与法国总统埃马纽埃尔·马克龙通话时表示，除非以色列停止袭击，否则伊朗不会与美国进行任何谈判。

【编译：木合塔尔·木拉提】