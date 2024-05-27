以色列轰炸拉法难民营致至少40人死亡

据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”报道，此处难民营有许多流离失所者。

巴勒斯坦红新月会说，遇袭后，其工作人员运送了大量伤员和难民。该组织表示，由于以军通过直接攻击或间接阻止，使必要物资难以抵达加沙，造成加沙卫生系统停摆，没有医院能够接收如此大量的伤员，因此遇难者和伤者被转移到野战医院。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳当天表示，以军袭击拉法难民营是一场难以预料的屠杀，需要立即采取行动制止这些针对巴勒斯坦平民的罪行。他说，以色列是在挑战所有国际性合法决议，尤其是联合国国际法院24日通过的“临时措施”，这一“临时措施”要求以色列立即停止在拉法的军事行动。

阿布·鲁代纳指出，美国对以色列的支持是以色列发起这些可怕屠杀的原因之一，美国政府对此负有责任。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)官员萨米·阿布·祖赫里称此次袭击是“大屠杀”，认为美国应该为向以色列提供武器和资金负责。

据《以色列时报》报道，以军证实26日晚对拉法发起空袭，称目标是哈马斯高级官员聚集的一处地点，并且在袭击中打死两名哈马斯高级成员。

以国防军在一份声明中说，此次袭击依据国际法，使用弹药进行精准打击，针对的是“恐怖分子”目标。以军了解到袭击蔓延至巴勒斯坦难民营地，引起大火，造成平民伤亡，正在进一步调查。