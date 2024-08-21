阿根廷境内一货船发现猴痘疑似病例

阿根廷卫生部说，这艘悬挂利比里亚国旗的货船从巴西桑托斯港出发，前往阿根廷圣菲省内河港口圣洛伦索港。货轮航行至圣菲省罗萨里奥港附近时报告说，一名印度籍船员的胸部和面部出现脓疱样症状。这名船员已被单独隔离，其余船员按照要求进行隔离并等待医学检测结果。

8月15日，在刚果（金）北基伍省首府戈马市附近尼拉贡戈地区的一座医院里，感染猴痘病毒的儿童等待治疗。新华社发（扎南摄）

世界卫生组织本月14日宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并警告一种更加致命的猴痘病毒新毒株正在刚果（金）快速传播，且已蔓延至多个非洲国家。

猴痘疫情已扩散至欧洲和亚洲，瑞典15日报告首都斯德哥尔摩地区出现一名新毒株“分支Ib”感染者，这是在非洲大陆以外地区首次证实发现该毒株感染者。阿根廷此前确诊8例猴痘病例，但没有发现“分支Ib”毒株。

一名世卫组织官员20日说，猴痘病毒不是新型病毒，有应对方法，“我们能够而且必须共同抗击猴痘疫情”。

1970年刚果（金）发现首例人感染猴痘病毒病例，此后病毒主要在非洲西部和中部地区流行。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。