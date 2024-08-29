构筑一个无核武器的世界——塞梅核试验场关闭三十三周年

关于塞梅核试验场

塞梅核试验场（Semipalatinsk Nuclear Test Site）是前苏联最主要的核试验场，建于20世纪50年代后期。该试验场位于哈萨克斯坦东北部，距塞梅市约150公里。

整个场区大体可分为三个独立的试验区，即东部试验区、中央试验区和西部试验区。其中，中央试验区使用次数最多。该区位于山区，最高山峰为海拔1000米。西部试验区为广阔的草原。东部试验区有湖泊与沼泽。

Фото: МИА "Казинформ"

至上世纪80年代末，苏联在哈萨克斯坦境内总共进行了468次核弹爆炸试验。

长期的核试验导致了大片的土地受到了污染，超过了一些欧洲国家的面积，并造成至少一百五十万人的生活和健康受到核试验的严重影响。

“内华达-塞梅”反核武器运动

1989年2月12日至17日，塞梅试验场的地下设施出现了严重的泄露事故，这此事故成为了哈萨克斯坦 “内华达-塞梅”反核武器运动爆发的导火索。

当时的哈萨克斯坦最高议会议员沃勒扎斯·苏莱曼诺夫首次在国会会议上提出了关闭核试验场的动议，并很快得到了国民的支持。

Фото: МИА «Казинформ»

当年2月28日，数千人集中在哈萨克斯坦作家联盟大楼前举行抗议活动。这一刻成为了“内华达-塞梅”反核武器运动的开端。

后来，美国内华达州代表团来到哈萨克斯坦，与哈国人民共同举行和平示威，呼吁世界范围内停止核试验。就这样，该运动变得国际化。

这场民间自发的公民运动，对于哈萨克斯坦的独立性至关重要。它结束了前苏联在塞梅核试验场开展的的核试验，促进了苏联核试验的暂停。

Фото: МИА "Казинформ"

1991年独立后，哈萨克斯坦于当年8月29日宣布永久关闭塞梅核试验基地，并放弃了从苏联继承的世界第四大核武器库的地位。

有关资料显示，哈萨克斯坦关闭世界最大核试验场——塞梅试验场后，内华达州、新地岛、罗布泊及穆鲁罗瓦等一些核试验场也先后停止了核试验。

“内华达-塞梅”运动最终取得成功，并在世界上首次展现了民众与议会外交互动的新模式。

联合国禁止核试验国际日

2006年在塞梅签署了具有历史意义的条约，根据该条约，整个中亚成为无核武器区。

2009年，在哈萨克斯坦的倡议下，联合国大会宣布8月29日是塞梅核试验场关闭日和禁止核试验国际日。

2023年，哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署了《关于塞梅核安全区》和《关于就塞梅核安全区、环境和电能问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案。

2023年的12月份，联合国大会全体会议通过了关于开展国际合作和协调行动，以促进哈萨克斯坦塞梅地区人民康复、环境恢复和经济发展的决议。共有联合国85个成员国签署了联合文件。

Фото: МИА "Казинформ"

这是联合国大会针对塞梅地区发布的第11份决议。第一份联合国决议是在1997年通过的。这份专门针对哈萨克斯坦塞梅地区的联合国决议，清楚地表明了国际社会对核试验对人民、特别是幼儿和其他弱势群体的生命和健康造成的长期后果的关切。

决议着重强调了哈萨克斯坦政府在分配内部资源以满足塞梅地区需求方面的重要作用。此外，该文件还呼吁国际社会协助哈萨克斯坦制定和实施特别方案和项目，为受核试验长期影响的人口提供治疗和服务，并努力确保塞梅地区的经济增长和可持续发展。

哈萨克斯坦国家核中心自2008年开始，对前苏联遗留的塞梅核试验场及其周边地区土地进行了大范围的检测，总检测次数超过200万次，送检土壤样本超过5000份。

经过细致的分析和评估，目前已对受污染区域的具体范围做出了规划。

为了能够有效地管理这一受污染区域，计划在这一范围内建立塞梅核安全区，划定相关界限，区分受污染土地与可以利用的正常非污染土地。

安全区将帮助恢复前核试验场的领土，收集、存放和处理试验场领土上的放射性废物，并使该地区逐步恢复经济流通。

值得一提的是，从2019年起，哈萨克斯坦开始为因塞梅核试验场中进行的核武器试验而受到不同程度伤害的核试验受害者，支付一次性国家补偿金。

构建一个无核武器的世界

自独立至今，哈萨克斯坦始终保持着一个独立调解人的身份，为各种冲突中的对立方找到合适的对话和解方案做出着努力，并坚定地站在反对核试验的立场上，积极推动消除核武器。

作为一个自愿放弃核武库和导弹库，以及自行关闭世界最大核试验场的国家，哈萨克斯坦拥有推动核裁军领域取得真正进展的道义权利。

2019年，哈萨克斯坦批准了《禁止核武器条约》。这是第一份禁止核武器开发、试验、储存和使用的具有法律约束力的多边协议。

《禁止核武器条约》明确规定缔约国不应发展、生产、制造或以其他方式获得、拥有或储存核武器，也不应使其领土或其管辖的任何地方存在其他国家的核武器；条约还规定，拥有核武器的国家应当以不可逆转的方式消除核武器，并规定了具体的核查机制。

如今，哈萨克斯坦还在持续不断推动核武器的废除。虽然在当前复杂的地缘政治条件下，想要实现彻底的无核武器世界十分的困难，但这一理念仍将是哈萨克斯坦外交政策的重要组成部分。正如其现任总统托卡耶夫在推特上所写的那样：“那是一场悲剧，绝不能再发生。”

【编译：木合塔尔·木拉提】