伊以紧张关系如何影响伊朗哈萨克族人？大使回应

-伊朗与以色列之间的紧张局势是否会再次升温？作为资深外交官，您对计划前往该地区旅行或在两国经商、学习的哈萨克斯坦公民有何建议？-记者问道。

乔卡尔表示，目前伊朗局势稳定。

-我无法评论居住在以色列的哈萨克斯坦公民的情况。至于伊朗，我们正在举办今年最大的经贸活动“伊朗博览会”。来自117个国家代表团出席此次活动，其中包括哈萨克斯坦代表团。就在昨天，伊朗和哈萨克斯坦商人在此框架内举行洽谈会，并吸引了大量参与者。伊朗局势稳定。-他回答道。

在记者见面会上，媒体代表关注伊朗哈萨克侨民问题。

-哈萨克族裔伊朗公民如果想移民哈萨克斯坦并获得哈萨克斯坦国籍，伊朗方面会有什么限制？如果伊朗籍哈萨克人想返回历史祖国，可能会遇到什么障碍？-记者询问道。

乔卡尔表示，任何国家发生军事或政治事件时，移民问题都是正常的。

-每个国家都会遇到这样的问题。例如，如果哈萨克斯坦发生危机，我们的公民也会提出类似的问题。但伊朗局势稳定，没有任何危险。各项国际活动照常进行。来自世界各地的2000名代表参加了伊朗博览会。众所周知，伊朗哈萨克人主要居住在伊朗的戈勒斯坦省。上周，那里举办了伊朗民族文化节，展示了伊朗各民族美食佳肴和摔跤等传统体育项目。在伊朗没有什么可担心的。没有人想搬离那里。目前两国之间实行14天免签政策。因此，两国公民可以随时来往。因此，我不认为伊朗哈萨克人有任何离开该国的担忧。当以色列进行军事行动时，我在伊朗。即使那时，人们也没有任何不安。-他说。

【编译：阿遥】