09:21, 30 四月 2024 | GMT +6
伊以紧张关系如何影响伊朗哈萨克族人？大使回应
（哈萨克国际通讯社讯）伊朗驻哈萨克斯坦特命全权大使阿里·阿克巴尔·乔卡尔于29日接受哈萨克斯坦媒体采访时就伊朗哈萨克人回归历史祖国的问题进行了表态。
-伊朗与以色列之间的紧张局势是否会再次升温？作为资深外交官，您对计划前往该地区旅行或在两国经商、学习的哈萨克斯坦公民有何建议？-记者问道。
乔卡尔表示，目前伊朗局势稳定。
-我无法评论居住在以色列的哈萨克斯坦公民的情况。至于伊朗，我们正在举办今年最大的经贸活动“伊朗博览会”。来自117个国家代表团出席此次活动，其中包括哈萨克斯坦代表团。就在昨天，伊朗和哈萨克斯坦商人在此框架内举行洽谈会，并吸引了大量参与者。伊朗局势稳定。-他回答道。
在记者见面会上，媒体代表关注伊朗哈萨克侨民问题。
-哈萨克族裔伊朗公民如果想移民哈萨克斯坦并获得哈萨克斯坦国籍，伊朗方面会有什么限制？如果伊朗籍哈萨克人想返回历史祖国，可能会遇到什么障碍？-记者询问道。
乔卡尔表示，任何国家发生军事或政治事件时，移民问题都是正常的。
-每个国家都会遇到这样的问题。例如，如果哈萨克斯坦发生危机，我们的公民也会提出类似的问题。但伊朗局势稳定，没有任何危险。各项国际活动照常进行。来自世界各地的2000名代表参加了伊朗博览会。众所周知，伊朗哈萨克人主要居住在伊朗的戈勒斯坦省。上周，那里举办了伊朗民族文化节，展示了伊朗各民族美食佳肴和摔跤等传统体育项目。在伊朗没有什么可担心的。没有人想搬离那里。目前两国之间实行14天免签政策。因此，两国公民可以随时来往。因此，我不认为伊朗哈萨克人有任何离开该国的担忧。当以色列进行军事行动时，我在伊朗。即使那时，人们也没有任何不安。-他说。
【编译：阿遥】