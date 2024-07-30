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    22:30, 30 七月份 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦拟以国际标准确定最低工资

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    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府计划向议会提交法案以批准《制定最低工资确定办法公约》（MinimumWageFixingConvention，以下简称公约）。

    如该法案获得通过，哈萨克斯坦将成为第三个批准该公约的独联体国家。

    批准该公约将确保进一步执行确定最低工资方面的国际标准，并将确认哈萨克斯坦遵守和履行该领域国际公约的承诺。

    该公约已获得国际劳工组织（ILO）54个国家的批准，其中包括独联体国家——亚美尼亚和阿塞拜疆。公约于1970年在瑞士通过。

    2024 年，哈萨克斯坦最低工资水平为8.5万坚戈。

    此前，根据1月报道显示，哈萨克斯坦制定了计算最低工资的新方法。

    劳动部门有两种解决方案：

    一种是大多数欧盟国家采用的方法，将很多因素纳入评估，如生活成本分析、消费篮子成本、最低生活费水平、通货膨胀水平、经济增长水平、平均工资和中位工资水平。

    第二种是最终决定采用的方法，即根据收入中位数确定最低工资。在采用这种方法时，最低工资水平每年确定一次，不得降低，也不得低于最低生活水平。

    如今，国际劳工组织90%以上的成员国都建立了最低工资制度。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 社会 政府 法案
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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