哈萨克斯坦拟以国际标准确定最低工资

如该法案获得通过，哈萨克斯坦将成为第三个批准该公约的独联体国家。

批准该公约将确保进一步执行确定最低工资方面的国际标准，并将确认哈萨克斯坦遵守和履行该领域国际公约的承诺。

该公约已获得国际劳工组织（ILO）54个国家的批准，其中包括独联体国家——亚美尼亚和阿塞拜疆。公约于1970年在瑞士通过。

2024 年，哈萨克斯坦最低工资水平为8.5万坚戈。

此前，根据1月报道显示，哈萨克斯坦制定了计算最低工资的新方法。

劳动部门有两种解决方案：

一种是大多数欧盟国家采用的方法，将很多因素纳入评估，如生活成本分析、消费篮子成本、最低生活费水平、通货膨胀水平、经济增长水平、平均工资和中位工资水平。

第二种是最终决定采用的方法，即根据收入中位数确定最低工资。在采用这种方法时，最低工资水平每年确定一次，不得降低，也不得低于最低生活水平。

如今，国际劳工组织90%以上的成员国都建立了最低工资制度。

【编译：木合塔尔·木拉提】