一季度哈国航空领域固定资产投资是去年的6倍

从地区来看，价格涨幅最大的是突厥斯坦州：30.5%。其次是库斯塔奈州（28.9%）和奇姆肯特市（22.7%）。

价格涨幅最小的是巴甫洛达尔州：全年涨幅为 0.5%。

在阿克托别州、卡拉干达州、江布尔州、曼格斯套州、杰特苏州和阿拜州等地，价格有所下降。

今年一季度，哈萨克斯坦航空运输领域固定资产投资达到139亿坚戈，是去年同期的6倍。这些投资均来自企业自有资金。

从地区来看，大部分投资来自阿拉木图：114亿坚戈，而去年同期仅为11亿坚戈，年增长率达10.2倍。

同时，航空公司收入增长16.2%，达到1793亿坚戈。其中，货物和行李运输收入共计32亿坚戈，旅客运输收入共计1760亿坚戈。

2024年一季度，航空旅客运输量达330万人次，同比增长20.2%。客运周转量达到 64 亿吨公里，同比增长16.2%。

其中，阿拉木图最高：120万人次，增长30.3%。其次是阿斯塔纳（91.6万人）、奇姆肯特（26.88 万人）、曼格斯套州（23.31 万人）和阿特劳州（18.99 万人）。

阿克莫拉州数据最低：全年仅有7300名乘客，同比增长36.8%。

【编译：木合塔尔·木拉提】