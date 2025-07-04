托卡耶夫总统致以“国家冬不拉日”节日祝贺

—冬不拉是哈萨克民族的精神象征，是人民的文化瑰宝。我们常说：“真正的哈萨克人不是哈萨克，真正的哈萨克是冬不拉。”值得欣慰的是，近年来，青年一代对冬不拉的兴趣与日俱增。他们在深入了解本民族文化的同时，也对传统习俗怀有敬意。这是一种非常积极的现象。因为像呵护眼珠那样守护祖先的文化遗产，正是爱国主义最真实的体现。对祖国的热爱，是国家主权的坚实基石。我为哈萨克斯坦青年对此的理解和支持感到由衷高兴。国家将一如既往支持精神文化的发展。-托卡耶夫强调。

托卡耶夫总统在贺词中还指出，近年来，许多在冬不拉艺术领域取得杰出成就的人士得到了国家高度认可。例如，凯拉特·拜博森诺夫被授予“哈萨克斯坦劳动英雄”荣誉称号，阿依古丽·乌丽肯巴耶娃和阿依古丽·霍萨诺娃则被授予“哈萨克斯坦人民艺术家”称号。

—我要感谢那些将神圣的冬不拉之声传遍世界的艺术家和民众。-总统表示。

据了解，哈萨克斯坦自2018年起将每年7月第一个星期日设为“国家冬不拉日”。

【编译：阿遥】