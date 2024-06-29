近一半联合国可持续发展目标进展甚微

联合国可持续发展目标是联合国于2015年通过的一个全球性发展议程，旨在到2030年实现和平与繁荣的世界，并保护地球资源。这17个目标涵盖了社会、经济和环境的各个方面，旨在消除贫困、消除不平等和应对气候变化等全球性挑战。

《2024 年可持续发展目标报告》 显示，可持续发展目标中仅有17%的目标目前进展顺利，近一半的目标进展甚微或一般，超过三分之一的目标停滞不前或出现倒退。

2019新冠大流行的影响挥之不去，冲突不断升级，地缘政治紧张局势和日益严重的气候混乱严重阻碍了这些目标的进展。

报告显示，与2019年相比，2022年新增2300万人陷入极端贫困，1亿多人遭受饥饿。2023年，死于武装冲突的平民人数激增。

这一年也是有史以来最热的一年，全球气温升幅接近1.5°C的临界点。

报告警告，如果不进行大规模投资并加大行动力度，那么实现可持续发展目标——一个更具韧性和更加繁荣的世界蓝图以及摆脱当前全球危机的路线图——仍将遥遥无期。

【编译：木合塔尔·木拉提】