哈意投资圆桌会议签署多项经济领域合作协议

在圆桌会议框架下，托卡耶夫总统见证了两国多项合作协议的签署。

具体而言，当天的投资圆桌会议期间，哈萨克斯坦和意大利相关机构签署了以下协议：

萨穆鲁克-卡泽纳国家基金与Balestra公司之间就突厥斯坦州索扎克县泰科努尔乡年产80万吨硫酸厂建设项目条款和条件的确认协议； 巴伊铁列克国有控股公司与SACE之间关于设定意大利参与的优先经济部门投资项目交易保险限额的框架协议； 萨穆鲁克-能源股份公司与安萨尔多能源公司（Ansaldo Energia SpA）之间关于通过建设容量达 544 MW 的蒸汽燃气发电厂实现阿拉木图第三热电联产电厂重建的合作协议； 阿塔梅肯企业家联合会（Атамекен）与意大利工业联合会 (Confindustria)之间旨在支持哈萨克斯坦在意大利的企业和意大利在哈萨克斯坦的企业，以及加深哈萨克斯坦和意大利经济领域合作水平的合作备忘录。

Фото: akorda

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【编译：木合塔尔·木拉提】