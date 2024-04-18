以称将自行决定如何保卫自己 哈马斯领导人将访土耳其

据《以色列时报》报道，英国外交大臣卡梅伦和德国外交部长贝尔伯克17日双双抵达以色列，与以总理内塔尼亚胡举行会晤。英德两国敦促以色列在伊朗袭击事件发生后保持克制，并警告称，与伊朗的任何直接敌对行动都可能使中东地区陷入全面战争。

会晤结束后，内塔尼亚胡在当天的内阁会议上表示，他赞赏二人提出的建议，但以色列将独立作出决定，采取一切必要措施保护自己，即使这与盟国提出的建议相违背。

报道称，卡梅伦承认以色列有权做出自己的决定，他17日在以色列对媒体表示，虽然很明显以色列会对伊朗进行报复，但他希望报复的方式尽可能不让冲突升级。贝尔伯克反对以色列报复伊朗，但重申德国对以色列的支持。

据路透社报道，哈马斯政治局领导人哈尼亚将于本周末前往土耳其，与土总统埃尔多安举行会谈，这将是他自本轮巴以冲突爆发以来首次访问土耳其。

17日，土外长菲丹在访问卡塔尔期间会见了哈尼亚。报道称，双方对加沙的人道主义援助、停火努力和人质谈判展开讨论。哈马斯在一份声明中表示，它已表达了对停火谈判及其要求的看法，同时审视了“土耳其角色的重要性和中心性”。