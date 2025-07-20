哈萨克斯坦创意经济主体数量增长17%

得益于立法规范、税收优惠和基础设施建设，哈萨克斯坦在全球排名中显著提升。具体而言，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的倡议下，哈萨克斯坦在世界知识产权组织（WIPO）“创意产品与服务”指标排名中从第93位上升至第65位，电影产业排名从第60位跃升至第31位。

目前，全国共有16个创意中心投入运营，启动了加速器项目、国际实习和教育计划，旨在支持创意人才和项目。2025年下半年，哈萨克斯坦将成立企业创意产业支持基金，重点围绕四方面工作：发掘和加速培养人才、吸引项目投资、发展基础设施以及推动哈萨克斯坦创意产品进入国际市场。

自2024年起，针对40种创意经济活动的特殊税收制度生效，零售税率定为2-4%。这一举措使创意产业主体数量年均增长约17%，达到46,667家企业。

根据国家计划，到2029年，创意产业对国内生产总值的贡献率将从目前的1%提升至2%，创意产品与服务出口额将达到1.15亿美元，从业人员数量将增至18万人。文化和信息部表示，这些措施凸显了创意产业对哈萨克斯坦经济的战略重要性，有助于提升国家在全球市场的竞争力。

【编译：木合塔尔·木拉提】