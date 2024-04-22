以军空袭拉法致22人死亡 以总理称将加大对哈马斯施压

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社综合报道，当地时间4月21日，以色列军队空袭加沙地带南部城市拉法，造成至少22名巴勒斯坦人死亡，其中有18名儿童。

美联社称，以色列军队当日两次空袭拉法，第一次空袭打死一对夫妻和他们三岁的孩子，第二次空袭打死17名儿童和两名妇女。拉法目前有约150万难民，以军近期几乎每天都对这里进行空袭。

《以色列时报》报道，以色列总理内塔尼亚胡21日在逾越节前发表视频讲话，称将在军事和外交领域加大对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)施压，促使其释放剩余人质。他指责哈马斯拒绝迄今为止以方提出的所有人质释放方案。

《以色列时报》称，内塔尼亚胡试图以此回击国内关于他解救人质不力的指责。目前，哈马斯手中仍扣押着约130名以色列人质。

伊朗伊斯兰共和国通讯社21日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊当日在伊朗首都德黑兰接见部分军队指挥官。他在谈及打击以色列的军事行动时说，发射导弹的数量或导弹击中目标的问题是“次要的”，主要问题是在国际舞台展示伊朗民族和武装部队的意志力。

美联社分析，哈梅内伊这一表态相当于变相承认伊朗的导弹和无人机几乎均未命中目标。

当地时间4月13日，伊朗向以色列发射大量无人机和导弹，报复以色列此前空袭伊朗驻叙利亚大使馆。19日，以色列向伊朗发动导弹袭击。分析人士认为，在经历几轮相互攻击后，伊朗和以色列目前均试图缓和紧张局势。

路透社报道，黎巴嫩真主党21日宣布击落一架以军无人机，称该架无人机当时正在执行攻击黎巴嫩的任务。以色列《耶路撒冷邮报》称，真主党利用地对空导弹击落无人机，以色列空军随后打击导弹发射地点。

巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”报道，在汗尤尼斯纳赛尔医院附近的集体坟墓中，巴勒斯坦医护人员21日又发掘出50具巴勒斯坦人遗体。报道称这一集体坟墓是两个多月前以色列军队进攻汗尤尼斯时挖掘的，用以掩埋被杀的巴勒斯坦人。目前该坟墓中发掘出的巴勒斯坦人遗体数量已超过150具。

据加沙卫生机构统计，2023年10月7日至今，加沙已有超过3.4万人死于以色列的军事行动，其中约三分之二是妇女儿童。

【编译：阿遥】