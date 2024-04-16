以军方称将回应伊朗袭击 国际社会呼吁各方克制

据路透社消息，以国防军总参谋长哈莱维15日在以南部的内瓦提姆空军基地表示，以色列将对伊朗袭击作出回应，但没有提供任何细节。

此外，以总理办公室16日在社交媒体上发文称，国际社会必须团结一致，抵制威胁世界和平的伊朗。

《以色列时报》15日援引以第12频道电视台的报道称，以战时内阁决定“明确而有力地”回击伊朗，旨在传递这样一个信息，即以色列“不会允许对其进行如此大规模的攻击而不作出反应”。

但报道同时指出，以色列不希望其反击引发地区战争，也不希望破坏帮助其抵御伊朗袭击的“联盟”，以色列打算与美国协调行动。

据路透社报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利15日表示，中东正处于“悬崖边缘”，必须“踩刹车”。法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和英国外交大臣卡梅伦也发出了类似呼吁。

联合国秘书长古特雷斯14日也呼吁各方“悬崖勒马”，避免中东发生重大军事对抗。

据《以色列时报》16日报道，一名以高级官员称，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)拒绝了最新停火协议提案中的每一个条款。

报道称，哈马斯在协议第一阶段释放以人质的条件是，谈判代表必须保证以色列在第二阶段同意永久停火，以军完全撤出加沙，以及巴勒斯坦人不受限制地返回加沙北部。以色列不可能接受这三项要求。

另据美国有线电视新闻网报道，哈马斯已将其愿意在停火协议第一阶段释放的人质数量削减了一半以上，提出通过释放不到20名人质以换取为期六周的停火。

据美联社报道，以军方15日再次警告巴勒斯坦人不要返回加沙北部。一天前，以军开枪打死了试图步行返回家园的五名巴勒斯坦人。

以军方发言人阿维凯·阿德拉伊在社交媒体上称，巴勒斯坦人应留在加沙南部，因为北部是“危险战区”。

报道称，14日，有数千名巴勒斯坦人试图沿着加沙的沿海公路返回北部。几名目击者称，以军在人群接近加沙干河的检查站时开枪，造成五人死亡、数十人受伤。

加沙干河是以军方划定的一条分界线，将加沙北部与加沙其他地区隔开。

据路透社报道，以官员称，以色列犹太定居者15日在约旦河西岸开枪打死两名巴勒斯坦人。数小时前，以军在一次军事突袭中打死一名巴勒斯坦少年。

巴勒斯坦当局报告说，近日，以犹太定居者在约旦河西岸各地的暴行有所增加。