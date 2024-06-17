以军称将在拉法实施“战术暂停”以支持人道主义援助

据美联社报道，以军称该“战术暂停”每天8点开始，19点结束，计划沿凯雷姆沙洛姆口岸至萨拉丁高速公路一线、长约12公里的道路实施。“战术暂停”将每日实施，直到另有通知为止。萨拉丁高速公路是加沙地带一条南北向的主要交通路线。

美联社称，这一“战术暂停”距离国际社会期待的停火相去甚远，但预计能在一定程度上有利于当地巴勒斯坦人获得所需援助。

路透社援引一名以色列官员的话称，内塔尼亚胡在得知这一消息时，向他的军事秘书明确表示这一计划对他来说“不可接受”。

据《耶路撒冷邮报》报道，以色列国家安全部长本－格维尔和财政部长比撒列·斯莫特里赫当天亦发声抨击以军的“战术暂停”。本－格维尔声称作出这一决定的人应当辞职。

路透社分析称，内塔尼亚胡的反应凸显围绕加沙人道主义援助问题的“政治紧张”，以及以色列执政联盟同军方之间的分歧。

联合国近期多次警告，加沙地带的人道主义援助受阻，加沙居民面临严重的饥荒风险。

《以色列时报》称，以色列国防军南方司令部司令亚龙·芬克尔曼在与拉法的指挥官举行会议时说，在拉法的战斗将继续，直到哈马斯在那里被击败。

当地时间15日，拉法的一辆以军装甲车发生爆炸，造成8名以色列士兵死亡。在谈及此事时，芬克尔曼称现在以军最重要的事情是继续战斗，同时彻底调查事件并为未来汲取经验。

《耶路撒冷邮报》称，内塔尼亚胡16日指示总理办公室，收集所有针对巴勒斯坦当局以及近期“单方面承认”巴勒斯坦国的西班牙、爱尔兰、挪威三国的反制方案，在下一次战时内阁全体会议上进行表决。这些方案中可能包括进一步在约旦河西岸加强定居点建设等内容。

今年5月28日，西班牙、爱尔兰和挪威分别宣布，自当天起正式承认巴勒斯坦国。以色列召回了驻上述三个国家的大使。