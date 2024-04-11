以军打死哈马斯领导人三子 停火谈判重点围绕人质交换

美联社援引哈马斯的消息称，哈尼亚的3个儿子和家人乘坐的汽车在一处难民营遭到以军无人机攻击。除了哈尼亚的3个儿子外，他的3个孙女和一个孙子也在空袭中丧生。

《以色列时报》称，以国防军当天和以国家安全总局(辛贝特)发表联合声明说，哈尼亚的3个儿子均为哈马斯武装人员，当时正前往加沙中部准备实施军事行动。

美联社说，分析人士担心这一事件可能给正在开罗进行的停火谈判蒙上阴影。哈尼亚在接受半岛电视台采访时称，哈马斯不会因为他的家人丧生而向以色列屈服。

《耶路撒冷邮报》援引匿名以政府官员的话说，此行动是以国防军和辛贝特联合实施的战术行动，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特事先均不知情。报道称，以色列政策制定者认为，鉴于目前停火谈判尚无达成协议的迹象，该行动不会对谈判产生影响。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，按目前谈判各方正在讨论的分阶段停火协议框架草案，在为期6周的第一阶段停火期间，哈马斯释放40名人质，其中应包括全部妇女、老年男子及患病人员，换取以方释放数百名巴勒斯坦囚犯。一名以色列官员10日透露，哈马斯称目前无法凑齐符合要求的40名人质。CNN通过另一熟悉谈判情况的消息人士确认了这一说法。

路透社报道，10日早些时候，以色列在谈判中同意允许大批巴勒斯坦人在不受安全检查的情况下返回加沙北部。作为交换，哈马斯应向以色列提供一份人质中仍然存活的妇女、老年男子及患病人员名单。

《纽约时报》称，哈马斯的最新表态令外界担忧人质的死亡数量可能远高于此前估计。以色列认为约130名以色列人质仍在加沙地带，以情报部门估计其中至少有30人可能已在关押期间丧生。目前尚不清楚以色列是否会要求哈马斯将被扣押的年轻男子和军人纳入首批释放的人质当中。