以军空袭伊朗驻叙利亚使馆所在区域 致七名顾问死亡

叙利亚官媒SANA4月1日报道此次袭击，称以色列袭击的目标是位于大马士革Mazzeh居民区的伊朗领事馆大楼。法新社和新华社记者在现场看到，伊朗大使馆附近一栋建筑遭导弹袭击后严重受损。

伊朗称袭击造成七名军事顾问死亡，包括三名高级指挥官，这标志着伊朗与以色列的冲突大幅升级。

伊朗驻叙利亚大使说，空袭击中了大使馆大院内的一座领事馆大楼。

伊朗伊斯兰革命卫队发表声明说，七名伊朗军事顾问在袭击中丧生，包括革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官扎赫迪和他的副手拉黑米。

伊朗外交部发言人卡纳尼说，这起空袭严重违反了《维也纳外交关系公约》，国际社会和联合国应以最强烈的措辞谴责这一行为，并应对“侵略者”采取必要措施。卡纳尼强调，伊朗保留对空袭采取反制措施的权利。

以色列军方发言人说： “我们不对外国媒体的报道发表评论。”

另据美国新闻网站Axios星期一（4月1日）引述一名美国官员的话说，美国向伊朗表明，美国“没有涉及”以色列对伊朗驻叙利亚大使馆的袭击行动。