以军在加沙多地发动袭击 至少40人死亡

加沙地带民防部门称，以军当天轰炸加沙城两所学校，造成至少18人死亡；以色列国防军则称，以军空袭的是位于这两所学校内的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指挥中心。

巴勒斯坦加沙地带民防部门8日发表声明称，以色列军队当天轰炸加沙城两所学校，这两所学校容纳了大量流离失所的民众，目前还有多人被困废墟下。

以色列国防军8日下午发布声明称，哈马斯人员聚集在这两所学校，学校大院被用作武装人员和哈马斯指挥官的指挥和控制中心。哈马斯方面对此暂无回应。

另据巴勒斯坦通讯社8日报道，以军当天还轰炸了加沙地带中部布赖杰难民营，导致十多人死亡；同时，加沙地带中部努赛赖特难民营，以及南部的汗尤尼斯也遭到袭击，导致多人死亡。

8日，以色列国防军又发布了撤离令，要求加沙地带南部多个地区，包括汗尤尼斯东部和中部的部分民众迅速撤离到所谓的“人道主义安全区”。声明称，哈马斯等武装向以色列发射火箭弹，以军将对哈马斯等武装人员采取行动。