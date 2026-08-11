已开采7200枚比特币 哈萨克斯坦着手建立国家加密资产储备

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在推进数字资产领域新一阶段发展，并着手建立国家加密资产储备。据Energyprom.kz报道，自8月1日起，哈萨克斯坦正式实施战略数字挖矿新规。

根据新规，现有数字挖矿企业可获得“战略矿工”身份，并按规定最高电价直接从能源生产企业获得稳定电力供应。作为交换，战略矿工在扣除电力成本后，需将所开采数字货币的10%上缴国家。

相关措施旨在将被称为“数字黄金”的加密资产纳入国家资产储备，同时吸引投资者在哈萨克斯坦建设新的数据中心，并利用相对优惠和稳定的能源供应条件开展业务。

哈萨克斯坦人工智能和数字发展部数据显示，2023年至2026年5月期间，哈境内经认证矿池累计开采约7200枚比特币（BTC）。其中，2024年开采约3400枚，2025年约2300枚；今年前5个月开采519.5枚。

目前，全国共有78家数字挖矿经营主体，为2023年底以来最高水平。其中35家拥有自己的数据中心，包括阿斯塔纳16家、阿拉木图10家，其余分布在其他地区；另有43家企业将挖矿设备部署在其他公司的服务中心。

目前，哈萨克斯坦数字挖矿软硬件设备登记册中已登记超过46.5万台设备。按照现行法律，取得数字矿工身份的企业均须为哈萨克斯坦居民企业。

2023年至2025年，合法数字挖矿企业累计向国家预算缴纳约350亿坚戈税款。

国家统计局数据显示，2025年哈萨克斯坦数字挖矿及数据中心租赁相关服务规模达到2299亿坚戈。其中，数据中心服务规模为1190亿坚戈，数字挖矿服务规模为1109亿坚戈。

从地区来看，2025年全国数字挖矿服务的81.5%集中在阿斯塔纳，服务规模达到903亿坚戈；阿拉木图为187亿坚戈。报道指出，这与阿斯塔纳国际金融中心、加密资产交易平台以及相关配套服务集中在首都有一定关系。

数据中心租赁业务的地区分布则更加广泛，其中阿拉木图和阿斯塔纳占比较高，2025年相关服务规模分别达到486亿坚戈和350亿坚戈。巴甫洛达尔州和阿克托别州分别达到169亿坚戈和65亿坚戈。