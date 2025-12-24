中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:54, 24 12月 2025 | GMT +5

    数字平台统一管理 哈萨克斯坦强化本国产品认定

    哈萨克国际通讯社讯）自2026年1月1日起，哈萨克斯坦将全面推行本国商品生产者名录机制。该数字化平台将成为国内企业参与受规管采购、获取国家定向支持措施的必要条件。

    数字平台统一管理 哈萨克斯坦强化本国产品认定
    Фото: Freepik

    根据新版《工业政策法》，今后仅有被纳入该名录的企业，方可在政府采购中享有优先权，并获得相关国家扶持。

    参与采购及获取国家支持需满足以下条件：

    核心前提：企业须证明其在哈萨克斯坦境内开展了实际生产活动。

    注册流程：企业需通过 e-ondiris.gov.kz 平台在线提交申请，并使用电子数字签名确认。申请材料将接受生产能力核验与综合评估。

    平台将自动从国家信息系统调取部分基础数据，缺失材料则由申请企业补充上传。系统还将依托“数字足迹”机制开展核查，对企业生产场地、设备设施、许可文件、供应链结构，以及电子发票和海关统计数据进行交叉比对和综合分析。

    针对对外经济活动商品目录所涵盖的全部商品代码（共3371个商品组），政府已统一明确生产工艺流程要求及最低本土化水平标准。

    企业被纳入名录后，其资格并非一次性确认，仍需接受持续的市场监测与合规审查，以维持名录内企业身份。

    据悉，哈萨克斯坦商品生产商名录数字平台—e-ondiris.gov.kz已上线运行。该平台面向所有用户开放，即日起各类企业均可在线提交注册申请

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读