数字平台统一管理 哈萨克斯坦强化本国产品认定

根据新版《工业政策法》，今后仅有被纳入该名录的企业，方可在政府采购中享有优先权，并获得相关国家扶持。

参与采购及获取国家支持需满足以下条件：

核心前提：企业须证明其在哈萨克斯坦境内开展了实际生产活动。

注册流程：企业需通过 e-ondiris.gov.kz 平台在线提交申请，并使用电子数字签名确认。申请材料将接受生产能力核验与综合评估。

平台将自动从国家信息系统调取部分基础数据，缺失材料则由申请企业补充上传。系统还将依托“数字足迹”机制开展核查，对企业生产场地、设备设施、许可文件、供应链结构，以及电子发票和海关统计数据进行交叉比对和综合分析。

针对对外经济活动商品目录所涵盖的全部商品代码（共3371个商品组），政府已统一明确生产工艺流程要求及最低本土化水平标准。

企业被纳入名录后，其资格并非一次性确认，仍需接受持续的市场监测与合规审查，以维持名录内企业身份。

据悉，哈萨克斯坦商品生产商名录数字平台—e-ondiris.gov.kz已上线运行。该平台面向所有用户开放，即日起各类企业均可在线提交注册申请。

【编译：阿遥】