以总理：国际刑事法院检察官申请逮捕令不会阻止以色列行动

当地时间20日，国际刑事法院检察官卡里姆·汗发表声明称，正在向国际刑事法院申请对以色列总理内塔尼亚胡、以色列国防部长加兰特和三名哈马斯领导人的逮捕令。

内塔尼亚胡称，卡里姆·汗决定申请对以色列领导人的逮捕令是“历史性的道德暴行”。他表示，以色列将继续以完全遵守国际法的方式发动这场战争，并将继续采取“前所未有”的措施使无辜平民免受伤害，确保加沙地带有需要的人获得人道主义援助。

《以色列时报》20日报道称，以方官员预计将从20日晚开始接待国际刑事法院官员对以进行初步访问，从而为卡里姆·汗正式访问以色列进行规划。

另据美国白宫网站消息，美国总统拜登20日发表声明，称卡里姆·汗申请对以色列领导人的逮捕令“令人震惊”。他表示，以色列和哈马斯没有任何对等关系，“我们将始终与以色列站在一起，共同应对其面临的安全威胁。”

据美国有线电视新闻网报道，美国国会众议院议长迈克·约翰逊20日在声明中指出，国会正在审查包括制裁在内的所有可能措施，以惩罚国际刑事法院，并确保其领导层在继续推进此行动后面临后果。