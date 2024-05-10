以色列总理：如果需要，将用指甲去战斗

“内塔尼亚胡似乎是对美国总统拜登的公开警告不屑一顾。”《卫报》这样评论以色列总理的表态。9日，内塔尼亚胡表示，“如果我们必须孤军奋战，我们就会孤军奋战。如果需要，我们将用指甲去战斗。但我们拥有的远不止指甲。”

以色列“Ynetnews”新闻网9日报道称，这是自拜登警告要暂缓对以色列军援后，内塔尼亚胡首次公开发表评论。路透社同日称，内塔尼亚胡上述表态是对拜登言论的“几乎不加掩饰的拒绝”。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，内塔尼亚胡9日在接受美国脱口秀主持人菲尔博士采访时表示，他认为拜登犯了个错误。内塔尼亚胡称，以色列军队正在尽一切努力让平民离开拉法，同时表示希望自己和拜登能找到克服分歧的方法。“我认识乔·拜登很多年了，40年甚至更久。我们有很多共识，但也有过分歧。我们之前能够克服它们。我希望我们现在也能够克服它们。”他称。

“巴以冲突爆发7个月以来最强硬的措辞”，据美媒报道，美国总统拜登5月8日首次表态称，如果以色列总理内塔尼亚胡下令大规模进攻加沙地带南部城市拉法，他将叫停美国向以色列军队供应部分武器。此外，拜登还罕见承认美国武器被用来杀害加沙平民。美国有线电视新闻网（CNN）分析称，拜登的表态是在为以色列在拉法的军事行动“划红线”，也相当于承认美国在以色列对加沙地带的军事行动造成大量平民伤亡的过程中“扮演了一定角色”。

而据媒体最新消息，一名以色列官员9日说，在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判破裂，以军将继续在加沙地带南部城市拉法发动进攻。埃及开罗新闻电视台9日称，加沙停火谈判陷入僵局后，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、以色列、卡塔尔和美国的谈判代表已于当天离开埃及。报道援引一名不愿透露姓名的埃及高级官员的话说，在开罗参加谈判的代表团已经离开，一些分歧仍未解决。