以总理指责哈马斯使停火谈判“陷入僵局”

《以色列时报》当晚报道称，以国防部官员表示，加沙停火谈判“已经冻结”，内塔尼亚胡在最近几天主持的会议上，已经讨论“吞并加沙地带部分地区”。

以色列《国土报》30日称，两名以政府高级别官员表示，以色列吞并加沙地带部分地区的计划“极不可能实现”，该方案“并没有真正摆在谈判桌上”。

匿名受访官员认为，有关以色列考虑吞并加沙地带部分地区的说法，是以方试图威胁哈马斯，使其在释放被扣押人员和要求停火方面软化立场的手段。

以外交部29日发表声明回应“英国拟承认巴勒斯坦国”，称英国这一立场变化源于国内政治压力和法国总统马克龙此前类似表态。此举是在“奖励”哈马斯，破坏实现加沙停火和推动被扣押人员释放框架所作努力。

英国首相府29日发表声明称，如果以色列不采取实质性行动结束加沙地带骇人惨状，并承诺实现长期可持续和平，英国将在9月联合国大会开幕前承认巴勒斯坦国，维护“两国方案”的可行性。

声明要求以色列允许联合国尽快恢复对加沙地带人道主义援助以终结饥荒，同意停火，并表明不会吞并约旦河西岸的巴勒斯坦领土。声明同时对哈马斯提出释放所有被扣押人员等要求。

据英国媒体报道，马克龙24日宣布法国将在联合国大会上宣布正式承认巴勒斯坦国后，230多名英国国会议员和约三分之一内阁成员敦促英国承认巴勒斯坦国。