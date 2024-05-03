因洪水及石油减产 AERC下调哈国经济增速预测

AERC预测，哈萨克斯坦2024年的经济增长将放缓至4.2%。此前，2月的预测数据更为乐观，为4.6%。该中心认为经济增长放缓的主要原因是几乎全哈各地区都发生了大规模水灾，而根据欧佩克+协议，石油产量将减少。

不过，由于对田吉兹油田扩产的预期，该中心对2025年的经济增长预测有所提高，具体增速并未透露。分析师在报告中还援引了国际货币基金组织的预测，2024年哈萨克斯坦经济增长将达到5.6%，比2023年高出0.4个百分点。

2024年一季度，哈萨克斯坦实体经济和服务业增长放缓。同时，固定资产投资以及各类运输的货物周转量也有所下滑。

2024年初以来，年度通货膨胀率呈下降趋势，3月份为9.1%。AERC还将2024年平均通胀率预测下调至9.1%，好于1月的预测（8.8%）。分析师称，去年以来的价格自由化仍在影响服务成本，助长通胀的风险依然存在。

国际货币基金组织4月的一份报告中预测，2024-2025年全球经济增长率为3.2%，并指出这是历史上最低的。

【编译：木合塔尔·木拉提】