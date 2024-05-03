因阿联酋的限制 美国将部署在中东的战斗机和无人机转移至卡塔尔

据报道，阿联酋今年2月通知美国，将不再允许部署在阿布扎比达夫拉空军基地的美国军用飞机和无人机袭击也门和伊拉克。这促使美国司令部向卡塔尔的乌代德空军基地派遣了更多的飞机。

阿联酋之所以做出这样的决定，是因为担心美国军队的援助会遭到也门或伊拉克的报复。阿联酋官员证实，对战斗飞越的限制是基于“自卫”问题。他还表示，做出这一决定的另一个原因是，在2022年外国袭击阿联酋领土后，美国“未能迅速采取行动保护阿联酋”。

此外，该报援引知情人士的话说，最近几天，美国和卡塔尔同意向乌代德空军基地运送战斗机、侦察机和无人机。

据《华尔街日报》援引美国官员的话报道，美国还在考虑从吉布提打击非洲东部的中东目标。自1月中旬以来，美国和英国一直在袭击安萨尔·阿拉（胡塞）在也门的阵地，称这是对红海航行自由威胁的回应。安萨尔·阿拉最高政治委员会成员穆罕默德·阿里·胡西（Muhammad Ali al-Husi）称，这些袭击是恐怖主义的野蛮行为，是蓄意和无理的侵略。