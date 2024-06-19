儿童权利专员回应请愿书：反家庭暴力法不涉“抢走”儿童

请愿书作者声称该法律将管教孩子的行为定为犯罪，赋予相关机构干涉家庭生活的权力，并可能导致儿童被轻易“抢走”。

对此，扎克耶娃表示：

-这完全是谎言！该法没有任何条款规定要将孩子“抢走”。

她进一步解释说，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自推动了这项立法，目的是在社会中倡导零容忍暴力文化，建设一个对任何形式的暴力行为都不可接受的社会，包括对儿童的暴力行为，并树立法律和秩序的权威。

扎克耶娃建议所有反对这部法律的人，首先应该阅读这部法律的具体内容，然后到危机中心志愿服务，帮助处理侵害儿童的刑事案件。

-请至少看一下每天的工作简报，与孩子们交谈，了解他们经历了什么，然后再评估加重处罚的必要性。此外，可以成为危机中心或家庭支持中心的志愿者，亲身体验暴力受害者的遭遇，并帮助困难家庭摆脱困境，例如恢复他们的身份证明文件，帮助他们治病和就业。根据新法，这些工作将由移动小组和家庭支持中心负责。-她说。

扎克耶娃还透露，请愿书在24小时内就有超过200人签名。她强调，在立法程序启动之前，她与政府机构代表一起研究了实际问题和情况，走访了全国220个乡村。

-因此，在断言该法没有必要之前，我建议请愿书作者也走一遍同样的路。我们都会说会写，但在这些问题上，结果只来自于实际行动、日常工作和步骤。我们都谈论国家福祉，而这只能在安全的环境中才能实现。国家福祉来自于家庭和每个人的福祉，包括最小的公民。-扎克耶娃指出。

【编译：阿遥】