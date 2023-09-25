哈萨克斯坦因何吸引美国与欧盟的关注

分析家表示，只要没有特殊情况，托卡耶夫总统每年都会参加联合国大会的议程，例如去年就出席了联合国大会并在一般性辩论会上发表了演讲，今年也是一样。

只不过，今年的访问之旅受到瞩目的一个重要原因，在于托卡耶夫总统与美国总统乔·拜登之间在“中亚-美国”C5+1模式下的会晤。

- 中亚国家领导人与美国总统之间的会晤，吸引了全世界的关注，因为这是“C5+1”首次提升到总统级别。实际上，这种会晤模式早已有之，从2015年就开始了，是在巴拉克·奥巴马时期就建立起来的。- 萨特巴耶夫说。

萨特巴耶夫指出，美国国务卿安东尼·布林肯在今年年初就曾访问哈萨克斯坦，并在哈国主持了“C5+1”模式下的中亚五国外长与美国国务卿之间的会晤。

分析家认为，当下这种早就存在的会谈模式能够被提升到总统层级，是去年年初以来一系列国际地缘政治态势变化的结果。

- 在美国撤离阿富汗以后，美方对中亚地区的关注度一度出现了下降。但随着一系列问题的产生，美国重新开始将目光投向这一地区。- 萨特巴耶夫说。

萨特巴耶夫指出，许多因素导致了美国开始重新关注中亚，特别是哈萨克斯坦。其中，地缘政治态势就是其中之一。

- 特别是在俄罗斯遭遇了制裁之后，东方和亚洲国家开始成为了美国的重心之一。显然，中亚国家正在努力避免自己被卷入西方对俄罗斯的制裁，但总体上，中亚国家处于一种困境当中，因为实际上俄罗斯已经将他们当中的一些国家变成了自己绕过制裁的通道。- 萨特巴耶夫说。

另一方面，面对阿富汗问题时，中亚国家已经成为了事实上的“首席玩家”。

- 今年8月份在哈萨克斯坦举行了“哈萨克斯坦-阿富汗”经济论坛。对于西方而言，彻底停止与阿富汗的相互关系是不可能的。因为，西方如果希望阻止住以欧洲国家为目标的难民潮，就必须为产生这些难民的源头给予实际的帮助，提升当地人民的生活水平。而中亚国家在阿富汗问题上，就是实打实的中间人和首席玩家。- 萨特巴耶夫说。

分析家指出，塔利班执政下的阿富汗区域内有近2000万人目前面临着粮食危机，因此对于美国和欧盟而言，获得中亚国家的支持与合作非常重要。

- 美国和西方希望中亚能够发挥自身的中间人作用。众所周知，哈萨克斯坦一直在向阿富汗供应粮食和面粉，这是一个很大的市场。-萨特巴耶夫说。

萨特巴耶夫指出，导致美国提高了对中亚关注度的原因之一，还有一个，那就是——中国。

- 中国同西方之间的对抗正在加剧。随着俄罗斯在军事和经济层面的不断衰退，中国的崛起令美国和欧盟感到担忧。-萨特巴耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】