一年成效显现：反家庭暴力法推动违法案件明显下降

这部旨在打击家庭暴力、保障弱势群体权益的重要法律于2023年6月16日正式生效，由总统托卡耶夫于2024年4月15日签署通过。

—国家元首始终在系统推动保障女性和儿童权益的政策，并多次重申，坚决打击家庭暴力是其坚定不移的立场，—卡林指出。

得益于法律的施行及一系列配套举措，哈萨克斯坦已初步构建起先进的法律框架和运行高效的妇女儿童保护体系。

—家庭暴力案件数量明显下降。例如，今年以来有关部门接到的相关报案数量比去年同期减少了20.5%。严重和特别严重暴力案件同样呈下降趋势：2024年前五个月，特别严重案件减少了44%，严重案件减少了29%。与此同时，针对未成年人的性犯罪减少了21.3%，恋童癖相关案件下降了40.7%。总体而言，过去五年中，侵犯妇女权益的犯罪数量减少了一半，—卡林表示。

法律震慑与预防并举，效果初显。

卡林指出，随着惩罚力度的加大及新的干预机制落地，家庭违法行为的发现率显著提升。今年前五个月，各地快速反应小组、社区警务人员、公众举报和社交媒体监测等新手段共发现家庭违法行为超过1.9万起，许多案件并未经过正式报案程序。

—在全国中小学安装“111”国家联络中心二维码后，针对校园暴力、儿童心理问题等线索的发现也更加及时。今年1月至5月期间，共有8.6万名儿童使用该平台寻求帮助，其中2000余人因遭遇暴力、欺凌，或面临家庭与同学关系困扰而主动求助。经及时干预，共排查出28起儿童自杀未遂事件并成功预防。-卡林写道。

“111”服务热线接听量也在稳步增长。今年前五个月，已有6.2万名成年人拨打该热线，反映儿童安全隐患、寻求心理援助或报告家庭暴力及社会问题。

据他介绍，妇女儿童服务体系正在不断扩容。目前，全国已设立20个心理援助中心，112个城市和地区均设有家庭支持中心。今年第一季度，有3.4万个家庭获得社会、心理、法律等方面援助，另有约2000个家庭持续接受长期跟进服务。

卡林指出，哈萨克斯坦也在探索对施暴者开展心理干预作为新的预防手段。今年以来，根据法院裁定，已有52名施暴者被强制送往专门机构接受心理治疗。

【编译：阿遥】