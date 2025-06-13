以色列驻全球各地使领馆暂时关闭 空袭已致400余人伤亡

声明呼吁所有在海外的以色列公民尽快填写在线调查表，及时更新所在地和当前状况。以外交部还表示，如遇紧急情况或陷入困境，可立即联系外交部指挥中心以寻求帮助。

声明提醒在海外的以色列公民避免在公共场合展示任何具有犹太或以色列象征的物品，避免在社交媒体上公开透露自己所在地或旅行行程信息，避免参加与以色列或犹太社群相关的大型公开活动。

据《以色列时报》等媒体报道，以色列国防军13日证实空袭了伊朗数十个与核计划相关的设施目标，并称已打死伊朗多名军方高官和核科学家。伊朗最高领袖哈梅内伊当日发表声明说，等待以色列的必将是“严厉的惩罚”。伊朗伊斯兰革命卫队警告说，将对袭击行为予以“坚决回击”。

另据伊朗法尔斯通讯社当地时间13日报道，据非官方统计，以色列当天对德黑兰省发动的空袭已造成78人死亡、329人受伤。

据此前报道，哈萨克斯坦外交部于6月13日就中东地区军事冲突发表声明，强调哈方支持在《联合国宪章》和国际法准则框架内，通过政治外交手段尽快解决当前危机。