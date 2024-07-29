以色列安全内阁授权总理和防长回应戈兰高地遇袭事件
（哈萨克国际通讯社讯）据外媒报道，以色列安全内阁28日授权以总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特决定对戈兰高地遇袭事件作出回应，由他们决定回应的规模和时间。
被以色列占领的戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯27日遭到火箭弹袭击，致12人死亡。以色列指责袭击是黎巴嫩真主党所为，真主党则坚称与其无关。
以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认戈兰高地为以色列领土。
《以色列时报》称，29日凌晨，以色列北部西加利利地区两个城镇响起警报，以国防军称击落了一架从黎南部飞向西加利利地区的无人机。
据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列28日晚袭击了黎南部多个城镇。
法新社援引消息人士的话称，由于担心以色列的袭击，黎真主党已经撤离了其在黎南部和黎东部贝卡谷地的部分据点。
据土耳其阿纳多卢通讯社报道，黎巴嫩首都贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场28日发布的信息显示，28日晚开始，所有从贝鲁特往返世界各地的航班均显示“取消”或“延迟”，这一情况可能会持续至29日上午。
《以色列时报》称，以情报和特勤局(摩萨德)局长巴尔内亚28日从意大利首都罗马回到以色列。他在罗马与美国中央情报局局长威廉·伯恩斯、埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒和卡塔尔首相穆罕默德会面，就以色列最新提出的加沙停火要求进行讨论。以总理办公室表示，有关加沙停火和释放人质的谈判还将在未来几天继续举行。
据巴勒斯坦通讯社报道，内塔尼亚胡28日决定，推迟加沙约150名患病儿童前往阿联酋接受治疗的计划，这些儿童原定于29日由以空军送往阿联酋。
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼28日在社交媒体上说，目前加沙地带只有14%的地区未受以色列“撤离命令”影响。他表示，以色列每隔一天就会发布新撤离指令，迫使巴勒斯坦人离开。通常他们只有几个小时收拾准备，交通方式大部分为步行或乘坐拥挤的驴车，这在当地造成混乱和恐慌。
据路透社报道，土耳其总统埃尔多安28日在土耳其执政党正义与发展党举行的一场会议上说：“我们必须变得非常强大，这样以色列就不会对巴勒斯坦做出这些荒谬的举动。就像我们过去进入利比亚和纳戈尔诺-卡拉巴赫(纳卡)一样，我们可能会对以色列做出类似的事情。”
外媒认为，这是埃尔多安表示，土耳其有可能会采取军事行动进入以色列。但埃尔多安并未在会议上对具体举措加以说明。
以色列外长卡茨28日在社交媒体上发文谴责埃尔多安的言论。