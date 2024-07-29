以色列安全内阁授权总理和防长回应戈兰高地遇袭事件

被以色列占领的戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯27日遭到火箭弹袭击，致12人死亡。以色列指责袭击是黎巴嫩真主党所为，真主党则坚称与其无关。

以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认戈兰高地为以色列领土。

《以色列时报》称，29日凌晨，以色列北部西加利利地区两个城镇响起警报，以国防军称击落了一架从黎南部飞向西加利利地区的无人机。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列28日晚袭击了黎南部多个城镇。

法新社援引消息人士的话称，由于担心以色列的袭击，黎真主党已经撤离了其在黎南部和黎东部贝卡谷地的部分据点。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，黎巴嫩首都贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场28日发布的信息显示，28日晚开始，所有从贝鲁特往返世界各地的航班均显示“取消”或“延迟”，这一情况可能会持续至29日上午。

《以色列时报》称，以情报和特勤局(摩萨德)局长巴尔内亚28日从意大利首都罗马回到以色列。他在罗马与美国中央情报局局长威廉·伯恩斯、埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒和卡塔尔首相穆罕默德会面，就以色列最新提出的加沙停火要求进行讨论。以总理办公室表示，有关加沙停火和释放人质的谈判还将在未来几天继续举行。

据巴勒斯坦通讯社报道，内塔尼亚胡28日决定，推迟加沙约150名患病儿童前往阿联酋接受治疗的计划，这些儿童原定于29日由以空军送往阿联酋。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼28日在社交媒体上说，目前加沙地带只有14%的地区未受以色列“撤离命令”影响。他表示，以色列每隔一天就会发布新撤离指令，迫使巴勒斯坦人离开。通常他们只有几个小时收拾准备，交通方式大部分为步行或乘坐拥挤的驴车，这在当地造成混乱和恐慌。

据路透社报道，土耳其总统埃尔多安28日在土耳其执政党正义与发展党举行的一场会议上说：“我们必须变得非常强大，这样以色列就不会对巴勒斯坦做出这些荒谬的举动。就像我们过去进入利比亚和纳戈尔诺-卡拉巴赫(纳卡)一样，我们可能会对以色列做出类似的事情。”

外媒认为，这是埃尔多安表示，土耳其有可能会采取军事行动进入以色列。但埃尔多安并未在会议上对具体举措加以说明。

以色列外长卡茨28日在社交媒体上发文谴责埃尔多安的言论。